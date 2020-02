"Yo admito que no soy actriz vocacional" afirma al comenzar Maria Galiana y es que se considera docente profesional. Pasó muchos años en las aulas y todos los recuerdos que tiene de esos años son buenos, "me gusta hablar con la gente por eso me dediqué a la docencia".

De su época como profesora tiene el recuerdo de que "mis alumnos me han querido, eso no es fácil y yo lo he conseguido", nos cuenta que aún se encuentra con algunos de ellos y la recuerdan.

Ha comentado la situación actual de los actores y actrices y es que "hay muchos que han hecho maravillas y nadie sabe quien son ni se acuerdan de ellos". Nos lo cuenta porque viniendo en el taxi, el conductor no la ha reconocido y es que "lo que estas haciendo hoy vale hoy, a lo mejor dentro de dos meses no".

También ha querido destacar el cambio de generaciones que estamos viviendo y es que los jóvenes no ven las cosas igual que hace años, "hay muchos medios que informan al minuto, ya nadie escucha los cuentos de la abuela".

"La gente vive con lo que le dice el último tuit", "a mi me gustaría que la sociedad estuviera más mezclada" y es que María dice que no le gusta estar rodeada de "viejos" y es lo único que ve en las residencias.

Respecto a la obra de teatro 'Diálogo del amargo' que van a representar el 5 de marzo, del director Francisco Suárez, nos cuenta que " la obra estructura en tres episodios el poema de García Lorca como si fuera un canon que se repite con nuevas visiones". Dichos episodios están evocados con tres personajes presentados por tres mujeres, se trata del gitano, el republicano y el homosexual. María es la encargada de evocar el republicano.

Entrevista completa a María Galiana 27/02/2020