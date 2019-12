Manuela Carmena: "Que Bardem llamase estúpido a Almeida no ayuda, el insulto hay que apartarlo siempre"

'A los que vienen' es un libro de reflexiones dirigido a los más jóvenes. "Cuando me fui del Ayuntamiento pensé que era el momento de escribir este libro", comenta, y señala que se encuentra en un momento en el que le apetece "hablar con lo más jóvenes para intercambiar experiencias y decirles que ser un arquitecto de lo social es lo más importante".

La excaldesa explica que en el libro ha profundizado mucho en "la figura de Carlos III", el que fue el mejor alcalde de Madrid, y considera que los jóvenes tienen que disfrutar aprendiendo de la historia, pero no sólo de su aspecto bélico, sino de la historia de la vida cotidiana, del amor y del afecto".

Carmena reflexiona sobre cómo ha evolucionado la política desde los tiempos de Carlos III, y considera que en la actualidad existe "demasiado 'Sálvame' en este ámbito": "me parece terrible hablar de chismes de políticos y no de política". Al hilo de esto, opina sobre la polémica tras la conversación distendida que mantuvieron en el Congreso Espinosa de los Monteros y Pablo Iglesias, y considera que aunque "los dirigentes de Vox sean profundamente reaccionarios, eso no quiere decir que no se pueda hablar o reír con ellos".

La excaldesa también da su opinión sobre otra polémica de los últimos días: el insulto de Javier Bardem a José Luis Martínez Almeida a costa de Madrid Central. Para Carmena "no ayuda recurrir al insulto", hay que "explicar lo incoherente de su discurso y dejar el insulto a parte siempre".

Por último, Carmena cierra la puerta de nuevo a volver a la política y asegura que nunca le propusieron "ser candidata del PSOE". También comenta su desencuentro con Pablo Iglesias y Podemos en la última etapa de su carrera política y confiesa que "nunca hubo enamoramiento" entre Iglesias y ella: "pensaron que era una señora mayor que caía bien y que dejaría de ser independiente, pero eso no pasó".