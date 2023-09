López Miras admite que el acuerdo con Vox en Murcia ayudará a Feijóo: "No se me escapa"

En Murcia empieza este lunes nueva ronda de consultas con la presidenta de la Asamblea antes de proponer a Fernando López Miras como candidato a presidente tas alcanzar un acuerdo con Vox el pasado viernes.

En 'Más de uno', López Miras ha defendido el acuerdo en el que cree que se sentirán cómodos y ha argumentado que ha intentado gobernar en solitario "con todas mis fuerzas", pero que a tres días de que se cumpliera el plazo ha preferido alcanzar un pacto porque "los ciudadanos no quieren que les sometan a nuevas elecciones.

Se muestra convencido de que los murcianos quieren un gobierno dirigido por él y considera que "tenemos que dar una dosis de responsabilidad". Ha insistido además López Miras en que tiene "un perfil muy moderado" y que aquellos gobiernos en los que él esté deben tener políticas "muy definidas sobre la sobre la libertad de las personas".

¿Un acuerdo motivado por Madrid?

López Miras niega que en su decisión de pactar haya influido la necesidad de apoyo de Vox a Feijóo a nivel nacional, pero admite que "a mi no se me escapa y me imagino que a nadie que la situación en la región de Murcia influiría en la situación nacional".

Sobre Junts: "Hablar no es pactar"

El líder murciano defiende que Alberto Núñez Feijóo se presente a la investidura aunque la tenga perdida porque "si no es posible, por lo menos habrá cumplido el mandato y sin duda se podrá iniciar el camino a una investidura afirmativa".

Se ha mostrado también favorable a que el Partido Popular hable con todos los grupos, incluido Junts antes de someterse a la investidura porque es lo "responsable" e insiste en que "hablar no es pactar" y se muestra convencido de que Junts exigiría lo mismo al PP que al PSOE para dar su apoyo y los populares lo rechazará mientras que los socialistas cederían con tal de gobernar.