Laura Borrás: "Aragonés no ha avanzado hacia la independencia probablemente por acuerdos con el PSOE"

La presidenta de Junts per Cataluña, Laura Borrás, analiza en 'Más de uno' la ruptura del Gobierno de la Generalitat tras la salida del Ejecutivo de su formación.

Borrás considera que aunque el procés no está muerto, lo que sí espera que "se haya enterrado es el procesismo, en el sentido e el que los partidos que se presentan a las elecciones apostando por el hecho de culminar lo que se empezó el 1 de octubre, deberían de trabajar para cumplir ese mandato". Insiste en que "el procesismo nos ha llevado a ver que había estrategias más dispares para conseguirlo".

Según la ex presidenta del Parlament, trabajan para cumplir el deseo de los electores y "un 52% votó quería la independencia". Por ello, sostiene que lo que han hecho desde Junts es "un ejercicio de responsabilidad", pero justifica la salida del Gobierno porque "no solo no había habido ningún avance sino que probablemente estábamos volviendo hacia atrás".

Asimismo, recuerda que "Pere Aragonés debe saber por qué es presidente de la Generalitat y no es presidente porque tenga el consenso del 80% de la población de Cataluña". Sin embargo, cree que si en un año y medio ha perdido esos apoyos, debería revalidar esa confianza parlamentaria y, en el caso de no tenerla, convocar elecciones.

Es sorprendente que prefiera escoger a un socio de gobierno en Madrid y no al que le llevó a la Generalitat

Por otra parte, Borrás alega que Aragonés "no ha querido avanzar hacia la independencia en el marco del acuerdo al que llegamos, probablemente sea porque tiene otros acuerdos firmados con el PSOE en Madrid y por lo tanto ahí ha escogido cuál es su socio preferente". Califica de "sorprendente que prefiera escoger a un socio de gobierno en Madrid y no al que le llevó a la Generalitat".

Sobre la mesa de diálogo, Laura Borrás señala que fue "Pere Aragonés quién vetó los nombres de Junts per Cataluña". "Es una mesa que es prácticamente una alucinación colectiva sostenida en el tiempo", declara.