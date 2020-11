Juan Ramón Lucas: "La radio es convocar a las emociones"

En el 30 aniversario de Onda Cero, en Más de uno recordamos los inicios radiofónicos de Juan Ramón Lucas. El periodista bromea sobre Chema del Olmo y habla de sus comienzos: "Al haber hecho en algún momento el programa de mañana, terminas confundiendo las cifras".

Además, Juan Ramón Lucas se acuerda de aquel matinal que arrancaba a las cinco de la mañana: "Lo mejor era el desayuno de después, con Paco Panigua, Patricia Gijón... Gente muy joven que empezaba entonces. Yo siempre he sido mayor".

Por último, el presentador de La brújula comenta que la radio trata de "convocar las emociones": "No solo me está gustando el programa. Me está emocionando, porque la radio es eso, es convocar a las emociones".