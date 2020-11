El primer día de emisión de Onda Cero

Carlos Alsina se desplaza a la calle Velázquez, 54 para revivir el nacimiento de Onda Cero, que comenzó sus emisiones un 26 de noviembre de 1990.

Treinta años después, Carlos Alsina vuelve a abrir la puerta de aquella redacción y se adentra en la nueva emisora, donde están terminando de armar los nuevos programas. Allí, Alsina se va encontrando con los jóvenes redactores que acaban de llegar y con nombres reconocidos de la radio que van a formar parte de la programación de la emisora Onda Cero.

A las 07:00 de la mañana, y en la voz de Ángela Bodega, comenzaba la historia de una radio que hoy continua con el mismo compromiso y dedicación que comenzó.

La radio que estaba a punto de nacer venía a sacudir el dial y la competencia de las radios comerciales. En aquella época se repartían el bacalao por las mañanas Radio Popular, que tenía a Luis del Olmo, la cadena Ser, donde estaba Iñaki Gabilondo y Antena 3 de Radio, con Antonio Herrero. Desde esa mañana, a la batalla se sumaba 'Si así os parece', que es el magazín principal que iba a estrenar esta nueva cadena.

El nombre de Onda Cero tiene su origen por los dueños: la Organización Nacional de Ciegos On-Ce. Esta emisora nacía de la compra de las 63 emisoras de la cadena Rato por Radio Amanecer, que era la marca de la Once. Su director general, Ricardo Vaca Berdayes, afirmó durante la presentación oficial de la cadena y de su logotipo, que comenzaba una carrera de fondo, no de velocidad...

En la redacción de hace 30 años aún no hay pantallas pero sí muchas máquinas de escribir, todo papeles y ni rastro de redes sociales. Lo que sí había era un hilo musical: el sonido de los teletipos.

En este primer día en la redacción el ritmo era frenético y todo el equipo trabajaba para preparar el primer informativo que se iba a emitir y el resto de programación. La emoción se palpaba en el ambiente: "Va a ser emocionante escuchar las señales horarias y ver cómo se enciende la luz roja".