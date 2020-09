Juan Manuel Moreno Bonilla: "Cuando hay un problema como el de esta pandemia es el Gobierno quien tiene que coordinar"

Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía ha analizado la situación del coronavirus y su impacto en la Comunidad, y comenta que "estamos por debajo de la media. Dentro de lo malo, no estamos tan mal". Por eso, ante el temor en las aulas, es consciente de que "no existe ningún lugar seguro a pesar de las medidas". Por ello "tenemos que trasladar un mensaje de cierta seguridad. El colegio es de los espacios más seguros, pero no es 100% seguro". Apela a la unión en materia de sanidad. "Podemos poner todos un granito de arena para que funcione todo bien, dentro de que todo va a ser complicado, cerraremos aulas y tomaremos decisiones difíciles", pero "un mandatario tiene la obligación de poner en marcha la enseñanza presencial. Si tenemos que retroceder, yo seré el primero".

En cuanto a la gestión del Gobierno de Sánchez le hubiera gustado que hubiera tenido más iniciativa. "Me hubiera gustado más implicación de Sánchez, nos ha dejado la patata caliente a las autonomías". A su juicio "deberían haber hecho la reunión antes y que los criterios fueran más rígidos. Si una comunidad hace una cosa, y otra comunidad hace otra, los padres tendrán desconfianza". “Cuando hay un problema como el que estamos viviendo, con esta pandemia es el Gobierno quien tiene que coordinar".

Duda sobre los fondos europeos y un acuerdo con el PSOE en los presupuestos

El presidente de la junta sostiene que "vamos a un problema económico. Nos jugamos si vamos a saber gestionar los fondos europeos con eficacia y si funciona el modelo de autonomías en cuanto al equilibrio. Si no, iremos a un fracaso económico, y sospechamos que vamos por ese camino por las recetas de Sánchez, y caminaremos hacia una agravio más entre los españoles". Señala que "se han creado demasiadas expectativa sobre el maná económico que iba a llegar de la Unión Europea, pero yo no veo la letras pequeña".

Moreno Bonila lamenta actitud de Sánchez con el PP, lo que dificulta que se puedan apoyar los presupuestos. "Cuando uno quiere un presupuesto se lo tiene que trabajar. Si el Presidente lleva seis meses sin hablar con la oposición, no empatiza y desvela secretos, es difícil crear complicidad para sacarlos". Además, "sin Podemos podríamos alcanzar acuerdos, pero están en la otra orilla, con respeto a sus ideas políticas".

Evita pronunciarse sobre la operación kitchen

En cuanto a la operación kitchen, pese a la gravedad de las acusaciones, pide tranquilidad, que se respete la presunción de inocencia, y no ha querido barajar ninguna hipótesis. Sólo se ha limitado a decir que, de ser ciertas las acusaciones, "serían muy graves". "Seamos prudentes". Hay un "reguero de víctimas” que dejan los “juicios paralelos", apuntó el líder andaluz. Por eso "aunque suele a topicazo, hay que respetar la presunción de inocencia". Señala que la situación "sería "ajena" a la actual dirección del PP.

Bajo su punto de vista, el partido debe optar por la "máxima transparencia" y está convencido de que habrá "máxima colaboración" con la justicia. Subraya que es evidente que este tipo de "ruidos" y noticias "dañan la imagen reputacional del PP".

