Entrevista en Más de uno

El vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, explica en Más de uno que los países tendrán que endeudarse para salir de la crisis económica tras el coronavirus, aunque no podrá ser a nivel individual, sino europeo: "Estados como Italia y España no pueden seguir endeudándose al nivel que la crisis requiere, por lo que hay que hacerlo en conjunto para financiar con ese dinero problemas de gasto: no endeudarse para que se endeuden, sino para gastar a nivel europeo".

