José Mercé: "'Oripandó' es el trabajo más arriesgado que he hecho"

Aunque lleva más de medio siglo en esto de la música, José Mercé confiesa que él siempre está empezando. Dice que sigue sintiendo las mismas ganas e ilusión de hacer cosas y, más ahora con su nuevo trabajo 'Oripandó', que significa "sol" o "nuevo día" en calé.

Su "hermano" Antonio Orozco -como él le llama-, ha sido el productor de esta obra y juntos han trabajado codo con codo durante más de dos años. "No quiero ser presuntuoso, no me gusta llamarlo un disco, yo creo que es una obra", dice el cantaor.

Una autobiografía cantada al ritmo de todos los estilos musicales

De 'Oripandó' anuncia que no tiene nada que ver con sus trabajos anteriores, "es el más arriesgado que he hecho". A pesar de lanzarse a un reto completamente vanguardista, José Mercé está muy satisfecho con el resultado: "estoy muy contento porque es una autobiografía que en vez de hablarla, lo que hago es cantarla".

En esta obra me han desnudado el alma

El próximo 10 de julio presenta su obra en el Teatro Real de Madrid y anima al público a asistir a un espectáculo donde se unen todos los estilos musicales que, en definitiva, "todos proceden del flamenco".

Antonio Orozco el único capaz de producir 'Oripandó'

"En esta obra me han desnudado el alma", dice Mercé valorando mucho la implicación que Antonio Orozco ha tenido con 'Oripandó', pues durante el proceso el productor se pasó mucho tiempo haciendo preguntas a su mujer, hijos e incluso nietos para poder retratarle a fondo.

Además, Mercé está convencido de que Orozco "es el único que podría sacar de mí esto que estamos escuchando", pues ambos comparten una misma sensibilidad y nobleza.

Vídeo de la entrevista a José Mercé