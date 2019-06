José Manuel Villegas: "Hemos vivido muchos momentos complicados en Ciudadanos y no creo que éste sea el peor"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , asegura en Más de uno , tras la dimisión de Toni Roldán y la renuncia de Javier Nart de la Ejecutiva del partido, que "no hay crisis en Ciudadanos". Reitera que nunca van a apoyar a Pedro Sánchez porque la visión que tiene él de España es antagónica a la del partido naranja.

Deja claro que en la votación interna de ayer para valorar la posibilidad de abrir una vía de negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez , la mayoría votó que no a un acuerdo y sólo hubo cuatro votos a favor de cambiar la estrategia de Cs en este sentido.

Sobre las dimisiones de Roldán y Nart dice que no es lo habitual que se produzcan estas circunstancias, pero que entra dentro de los procedimientos normales y defiende que la estrategia de Ciudadanos sigue siendo la misma que la de hace un año. Mantiene que Ciudadanos va a estar en la oposición y que no van a apoyar a Sánchez. "No fuimos capaces de sacar a Sánchez de la Moncloa y lo que nos toca ahora es hacer oposición".

