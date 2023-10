El Gobierno de España no ha dudado al calificar de terrorismo las acciones de la organización yihadista Hamás contra Israel en el que ha sido el mayor ataque en medio siglo. La ofensiva ha dejado por el momento más de 1.100 muertos israelíes y palestinos en menos de 24 horas.

Para el ministro de Asunto Exteriores, José Manuel Albares, "sin ninguna duda estamos hablando de terrorismo y de actos terroristas". Así, el disparar indiscriminadamente sobre civiles y retener contra su voluntad a tantas personas, son "actos de terrorismo. No hay ninguna duda al respecto ni puede haber ninguna matización", condena enérgicamente Albares en 'Más de uno'.

Desde el Ejecutivo, piden que el derecho internacional humanitario, que rige en todos los conflictos, se respete en cualquier lugar del mundo.

Miedo a que el conflicto se extienda en la región

Después de este episodio de violencia iniciado por Hamás han saltado las alarmas ante el riesgo de una guerra convencional entre dos potencias como Israel e Irán, cuyas relaciones ya estaban tensionadas. A pesar de ello, en estos momentos "no hay ninguna evidencia" de que esto suponga el inicio de las malas relaciones entre dos países.

Albares asegura que ha estado todo el fin de semana hablando con sus homólogos europeos y de la región, entre los cuales se encuentra el ministro de Exteriores israelí y palestino. Todos ellos, se han mostrado preocupados por la situación y buscan que cese la violencia inmediatamente.

Además, existe "una gran preocupación" de que el conflicto "pueda extenderse regionalmente" y, al mismo tiempo, quieren "que las personas que han sido retenidas contra su voluntad sean puestas en libertad".

Sánchez no ha hablado con Netanyahu

Por el momento, no se confirma que Pedro Sánchez haya hablado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; "no me consta", dice Albares. Sin embargo, él mismo ha hablado en varias ocasiones con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel y, a su vez, ha estado todo el fin de semana en contacto con Sánchez.

Marruecos es una de las naciones que ha normalizado sus relaciones con Israel, como Baréin o Emiratos Árabes. Albares, desconoce la posición del gobierno marroquí al respecto, pero defiende que sus homólogos con los que ha hablado comparten su preocupación por la escala de violencia.

Estamos viendo una escala de violencia nunca vista y que no sabemos cuál va a ser su final

"Estamos viendo una escala de violencia nunca vista y en el que no sabemos cuál va a ser su final", insiste. Por eso, todos los esfuerzos de todos los países de la región y europeos pasan por "contener esa violencia, que cese inmediatamente, que se liberen a todas las personas retenidas".

Información y teléfonos de emergencia para los españoles en Israel

Por el momento, el Gobierno de España recomienda a todos los españoles que se encuentren en Gaza e Israel que sigan las instrucciones publicadas por el Ministerio del Interior israelí y que también se pueden encontrar en la página web del ministerio de Exteriores español. Esta información indica que "uno no debe deambular salvo motivos excepcionales" y preferiblemente los ciudadanos se deben quedar en sus casas u hoteles.

Además, hay parte del personal de la embajada y consulado de España en Jerusalén desplazado hasta el aeropuerto de Tel Aviv para poder canalizar a los españoles que por la suspensión de vuelos no han podido regresar a España. "Espero que durante el día de hoy, todos aquellos que quieran salir de Israel, así lo hagan", detalla Albares.

Por último, en las redes sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la cuenta personal del propio ministro Albares, se encuentra información con teléfonos de emergencia para que cualquier persona que esté teniendo dificultades para salir de Israel y no lo esté pudiendo hacer, "podamos ayudarle y facilitarle esa salida".