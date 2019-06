Javier Melero: "El juicio del procés se ha celebrado con plenas garantías"

El abogado de Joaquim Forn , Javier Melero , asegura en Más de uno que el juicio del procés se ha celebrad o "con todas las garantías" y señala que "ha sido ejemplar", aunque no descarta recurrir al Tribunal de Estrasburgo. Por otro lado, reconoce que en el 1- O "se sometió la Constitución a una tensión máxima ". Asimismo, apunta que no comulga ideológicamente con el independentismo.

Durante su entrevista en Más de uno , Javier Melero, ha reiterado que el juicio del procés se ha celebrado con todas las garantías para los procesados, por lo que considera que "ha sido ejemplar por lo minucioso y pedagógico que ha sido el Tribunal" y añade que "si todos los juicios fueran así se paralizaría la Justicia".

Asimismo, declara que el 1 de octubre "la Constitución estuvo sometida a una tensión máxima", aunque no llegase a estar en peligro en ningún momento, "tengo mucha confianza en la fortaleza de nuestras instituciones y la democracia", explica. Además, dice que "el Derecho de Autodeterminación existe para los territorios coloniales, no para Cataluña".

Por otro lado, el abogado de Forn comenta que no sintoniza ideológicamente con muchos de sus clientes, al igual que un oftalmólogo no le pregunta a sus pacientes de que ideología son y apunta que sus simpatías políticas "no se identifican con el independentismo".