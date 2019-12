Javier Maroto: "Sánchez no concibe ningún plan que no sea gobernar con Podemos para axfixiarlos desde dentro"

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, asegura en Más de uno que "Sánchez no quiere ni la abstención del PP ni la vía que propone Inés Arrimadas" porque su único plan es tener a Podemos en el gobierno por una cuestión de cálculo electoral y para poder "axfisiarlos desde dentro, porque si los vuelve a dejar fuera, le pueden volver a crecer".

Maroto explica que "es el PSOE el que no quiere la abstención del PP porque no concibe ningún plan en el que no sea gobernar con Podemos. Cree que Sánchez piensa antes en "cargarse a Podemos", y para ello los necesita dentro del gobierno, porque si los vuelve a dejar fuera, pueden volver a crecer.

Aunque dice que después de las consultas con el Rey, Sánchez es el único candidato viable, hay que preguntarse qué gobierno es el que va a formar. Piensa que Sánchez solo quiere un acuerdo con Podemos e indepenendetistas y que si el PP pactara con el PSOE, España se quedaría sin oposición. Sobre la alternativa constitucionalista que propone la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, para evitar tener un Gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente, Maroto cree que Sánchez no la contempla y además, afirma que "la vía de Arrimadas la podían haber aplicado Ciudadanos y PSOE hace unos meses, antes de repetirse las elecciones".

En cuanto a las reuniones de Sánchez con los líderes autonómicos, Maroto insiste en que "entre todo el disfraz de reuniones, Sánchez va a blanquear a Bildu y a Esquerra".