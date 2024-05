Isabel Rodríguez explica por qué retiró la ley del suelo: "No tuve en cuenta el calendario electoral"

En la jornada de ayer el Gobierno solicitó la retirada de la orden del día del pleno del Congreso el proyecto de ley de reforma de la ley del suelo, al no contar con los votos suficientes para garantizar su tramitación.

Después del rechazo de la norma por parte de Sumar y sus socios parlamentarios, los socialistas dependían de los votos del Partido Popular para que el proyecto de ley saliera adelante. Sin embargo, finalmente el PP no apoyó esta ley que empezó a tramitarse hace varias legislaturas, con el ministro del PP Íñigo de la Serna.

"No he tenido en cuenta el calendario electoral"

Como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, hace autocrítica por el fracaso de la ley y lo asocia a la campaña electoral por los comicios europeos que se celebran el próximo 9 de junio. La ministra defiende que ha presentado una ley al Congreso cuyo texto es "impecable", pero, como autocrítica, considera que "no he tenido en cuenta el calendario electoral".

"La ministra de Vivienda no puede estar pendiente del calendario electoral en el que llevamos seis meses inmersos, porque entonces no atiendo a la respuesta del problema de la vivienda", sostiene Rodríguez.

Para solucionar el problema, "necesito tener suelo disponible para implementar parque público de vivienda", lo que implica construcción, rehabilitación y seguridad jurídica.

"Confiaba en el PP para aprobar la ley"

La ministra lamenta no haber amarrado el apoyo del Partido Popular antes de llegar a la jornada de ayer en el Congreso. "Igual la próxima vez tenemos que ir ante notario", bromea Rodríguez y afirma: "yo confiaba en el PP para aprobar esta reforma", pues la ley no es nueva, sino que surge de anteproyectos de ley de otros gobiernos cuando gobernaban los populares.

Rodríguez contaba con que el PP apoyaría la norma porque, tanto el PSOE como el PP son partidos con una gran presencia municipalista, que son los que necesitan realmente esta norma.

"Contaba con la coherencia de un partido al que le interesa que esta norma salga adelante porque la necesitan sus Ayuntamientos, no tuviera que llevarla ante notario y desde la buena fe he hablado con ellos sobre futuras enmiendas que querían plantear", asegura.

Con todo, insiste en que la decisión de no apoyar la ley del suelo se enmarca en el contexto de las elecciones europeas. "No esperaba que en el furor electoral, el PP convirtiera la norma en azote al gobierno", sostiene.

Evita calificar la posición de Sumar como "acto de deslealtad"

Por otro lado, Isabel Rodríguez no entiende el 'no' de Sumar a una norma que fue aprobada en el Consejo de Ministros y, por tanto, ya contó con el visto bueno de la formación liderada por Yolanda Díaz. "Es un proyecto de ley del Gobierno, salió del Consejo de Ministros, otra cosa es que después los grupos parlamentarios decidan una posición u otra", dice.

La ministra apunta a que el rechazo de Sumar se debe a que no tiene presencia municipal: "Sumar no tiene presencia municipal, entiendo que esto les importe poco, pero a mí me importa mucho".

Rodríguez evita calificar la posición de Sumar como "acto de deslealtad" porque "estamos en campaña electoral" y, por tanto, no quiere criticar a quienes defienden también medidas que tienen que ver con el desarrollo social, el progreso y el dinamismo de España.

Críticas a Errejón por su "absoluta ignorancia"

En Sumar hay muchas voces críticas con esta ley. Íñigo Errejón, por ejemplo, denuncia que la norma es heredera del pelotazo urbanístico en la época de José María Aznar o que lo que se busca es, en realidad, blanquear la 'Operación Chamartín'.

La ministra considera que estas declaraciones dan muestra de la "absoluta ignorancia de quien no ha pisado un Ayuntamiento, de quien no conoce qué significa el planeamiento urbanístico en España".