García-Page: "Si lo que están pretendiendo es aguar el delito de sedición, es como invitar a que se haga todos los fines de semana"

En cuanto al referéndum ilegal que se convocó en Cataluña, el presidente de Castilla- La Mancha muestra todavía su incredulidad, "nadie se imaginó lo que iba a pasar". "Evidentemente, cuando se planteó en el Código Penal el delito de sediciónno se pensaba directamente en esto", pero por asimilación, como otros tantos supuestos, es aplicable. Page opina que lo que ocurrió el 1 de octubre "fue un atentado al orden constitucional" que puede ser sedición, rebelión o, incluso, a lo mejor cabe crear un delito nuevo.

Por ello, ante la propuesta de reforma del Código Penal, cree que "Junqueras dará instrucciones a sus diputados para votar un código penal que le beneficie". Pero Page manifiesta que es algo mucho más grave que y "debe tener una condena severa". Así que propone que tiene que quedar muy claro que, si alguien vuelve a intentar lo que intentó, tiene una consecuencia severa. Además, asegura que "si lo que se está diciendo es de aguar el delito de sedición, es como invitar a que se haga todos los fines de semana".

García- Page insiste en que hay "una confusión intelectual, ideológica y moral entre lo que es derecho en términos ideológicos, y lo que es el orden constitucional". Considera que aunque hay cosas de las que se puede conversar, en este diálogo hay dos cosas diferentes, lo primero es que "no es lo mismo hablar cuando se tiene libertad, sin depender nadie del otro, que cuando el diálogo no deja de ser una obligación, una especie de amenaza".

Asimismo, apunta que hay cosas de las que se puede hablar y otras de las que no, como por ejemplo, confirma que no cabe hablar del derecho de autodeterminación. Además, recuerda que Quim Torra no es presidente de un partido, que en ese sentido podría decir lo que quisiera, sino que es presidente constitucional de una comunidad autónoma, por lo que tiene que acatar la Constitución y hacer que los demás la acaten. Por eso le critica que diga que "el presidente es otro que está fugado" y lo califica de "película de ciencia ficción".

Sobre el apoyo de los partidos independentistas al Gobierno, el socialista confirma que "las elecciones se buscaban para un resultado distinto del que nos ha traído hasta hoy. Buscábamos mayoría para no depender de Podemos y sobre todo del independentismo catalán". Ahora, aboga por "retomar los puentes de contacto con los partidos constitucionales". Y critica que las mayorías de este país se resuman en que un solo diputado pueda definir por completo el futuro del país, es un déficit democrático.

Por otro lado, se pronuncia sobre la situación en Venezuela, "lo que está pasando es tristísimo para los ciudadanos" y apuesta porque haya unas elecciones supervisadas por entes democráticos para solucionar el problema. También apostilla que él en materia internacional siempre se posiciona a favor de lo que diga el Gobierno de España, para mostrar unidad.

