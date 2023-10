Fernando Clavijo: "Las aulas no tienen la infraestructura para hacer frente a estos episodios de calor"

El Gobierno de Canarias anunció ayer que tanto este miércoles como el viernes se suspenden las clases tras la alerta lanzada por la Aemet por temperaturas altas que las islas llevan varios días sufriendo.

El presidente de Canarias , Fernando Clavijo, ha explicado en 'Más de Uno' que las aulas no están preparadas para temperaturas tan altas, ya que "no no tienen la infraestructura para hacer frente a estos episodios de calor". Señala que las temperaturas habituales en el archipiélago permite que las casas no cuenten ni con aire acondicionado ni con calefacción en invierno.

Ha detallado que el Gobierno ha tomado la decisión ahora tras escuchar las demandas de los centros educativos y de las familias tras producirse desmayos de algunos alumnos en las aulas, donde, con 25 alumnos en cada clase, se hace difícil el desarrollo idóneo de las actividades.

Rechaza que esto suponga una pérdida total de las clases porque los niños llevarán deberes a casa que luego se corregirán y apunta que tras el covid se ha dado un "salto tecnológico importante"

Crisis migratoria

Sobre la crisis migratoria ha vuelto a denunciar la situación extrema y la falta de compromiso y respuesta del gobierno central. Señala que el principal problema es la tutela de los menores no acompañados y espera que Estado pueda mediar con el resto de las CCAA para que puedan acoger a estos menores.

Respecto a la investidura, Clavijo ha insistido en que hay alternativa a Junts para que Sánchez no tenga que arrodillarse ante Puigdemont.