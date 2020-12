Felipe, lejos de sus abuelos en Navidad: "Si para mantenerlos a salvo me tengo que quedar en casa, encantado"

Estas navidades están siendo diferentes para todos, especialmente para aquellas familias que tienen miembros viviendo en otra comunidad autónoma y que por diversas razones, finalmente no van a poder reunirse a la mesa como otros años.

Es el caso de Felipe Maestro, un joven que está viviendo en Madrid y que todos los años se desplaza hasta Sevilla, donde viven sus abuelos, para pasar las fiestas con ellos. Reconoce que al principio, sus abuelos se tomaron "regular" la decisión de no bajar finalmente a cenar con ellos, pero Felipe tiene claro que si es lo que tiene que hacer para protegerlos, lo hará.

"Me he criado con ellos, son las personas con las que he crecido y las más importantes que tengo en la vida. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, si lo único que puedo hacer por mantenerlos a salvo -mi único granito de arena- es quedarme en casa y pasar unas navidades diferentes, lo hago encantado de la vida", afirma.

Asegura que este año es especialmente complicado y más en su familia, ya que son muchos y están acostumbrados a juntarse alrededor de 20 o 25 todos los años: "Ahora mismo eso sería impensable". Dice que sus abuelos intentaron convencerle de que bajara a cenar con ellos: "Me dijeron que me hiciera un test y que, si todo iba bien, fuera, pero hay que ser consciente con la situación porque además, ahora se empieza a ver la luz al final del túnel y lo poco que nos quede de esta situación, debemos ser responsables".

Por suerte, explica que no pasará la Nochebuena solo: "Tengo amigos bastante cercanos que están en mi misma situación de vivir lejos de sus familias y van a pasar la Navidad aquí por precaución, así que he organizado una cena en casa y cada uno va a traer algo diferente para comer porque la cocina no está entre mis virtudes".