Page espera una "llamada de atención" a los ministros de Podemos por sus críticas a la Monarquía: "no son tolerables"

El presidente Castilla la Mancha, Emiliano García- Page ha defendido en Más de uno el papel de la Corona española y censura las palabras de los ministros Garzón y Castells. Por otro lado, habla sobre las nuevas medidas de Sanidad contra el coronavirus.

Durante su entrevista con Carlos Alsina, García- Page ha recalcado que apoya "por completo el trabajo de la Corona" y también al rey emérito, Juan Carlos I, "me parece que hizo un papel impresionante para la Historia de España", dice. Sobre las críticas que ha recibido el rey Felipe VI, recuerda que el nivel de respeto institucional de la Monarquía es "tremendo".

Asimismo, considera que es llamativo que los ministros Garzón y Castells declaren sobre el papel del Rey y sin embargo "lleva tiempo sin escucharlos hablar sobre sus temas, Consumo y Universidades". Cree hablar de la Monarquía es un "viejo cliché, un debate simbólico, un síntoma de debilidad de Podemos". "No sé si quieren ir de rojos, pero sonrojan en todo caso", comenta y añade que "este tipo de comportamientos no son tolerables", por lo que espera que "tengan una llamada de atención, si no es en público, en el Gobierno".

Por otro lado, sobre las medidas homogéneas de Sanidad contra el coronavirus, el dirigente socialista explica que se siente satisfecho por este acuerdo con Madrid, "independientemente del ruido que hay en la política, al final lo que son los servicios, lo que es la gestión cotidiana funciona infinitamente mejor de lo que pudiera parecer".

Además, afirma que antes "el ciudadano de Madrid estaba sometido a un ruido que le impedía ver qué es lo que había que hacer", por lo que añade que "cuanta más unidad de mensaje haya, mejor". Y descarta que haya un nuevo confinamiento como el de marzo, "la reclusión integral no se plantea".