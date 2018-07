Duran i Lleida: "No es democrático proclamar la independencia por un diputado más"

El líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, critica en Más de uno la intención de Artur Mas de proclamar la independencia, aunque no cuente con una mayoría suficiente . Considera que en Cataluña no existe una mayoría social detrás de la independencia y se muestra partidario de "un escenario político en el que se dialogue". Además valora lo que dicen los datos del CIS de su formación política y reconoce que se niega a ir a TV3 por "lo que dicen en la tertulia posterior".

En su intervención en Onda Cero, Duran i Lleida señala que "no sería nada democrático declarar la independencia por un voto diferencia" y se declara en contra de la postura de Artur Mas de empezar un diálogo con el Gobierno central "poniendo sobre la mesa la independencia y la ruptura de la Constitución".

Sobre la encuesta del CIS, dice que "no me preocupa", ya que últimamente "las encuestas se están equivocando mucho". Reconoce que "necesitamos esa representación parlamentaria", que si no logran sacarla. "seguirá pase lo que pase en las próximas elecciones". No obstante, afirma que "no se arrepiente de nada" y señala que discrepa de la posición de que debería de "haber roto antes con Artur Mas", ya que considera que "hubiese sido irresponsable haberlo hecho antes con la crisis económica que había".

Durante la entrevista con Alsina, el líder de Unión Demorática de Cataluña afirma que en este momento no tiene ningún trato con el todavía presidente catalán. "La última vez que hablé con él fue el 19 de junio cuando fui a despedirme de él". Sin embargo, sí que habla con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que estuvo reunido hace quince días en el Palacio de La Moncloa. Y según cuenta, justo después se reunió con Pedro Sánchez, lo que le permitió comprobar las diferencias que existen entre ambos.