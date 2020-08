Catedrática de Derecho Constitucional: "Judicialmente no cambia nada la marcha del rey emérito"

La catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, María Isabel Ávarez, responde en Más de uno que la Constitución sólo regula la figura del Rey y las funciones que tiene el Rey. "Constitucionalmente no hay ninguna referencia a la figura del rey emérito".

En cuanto a si cambia algo jurídicamente el hecho de que don Juan Carlos vaya a residir en otro país, la catedrática de Derecho Constitucional, afirma que "en principio no tiene por qué modificarse ninguna situación jurídica en ese sentido".

Sobre la posibilidad de que Felipe VI pueda retirar el título de rey emérito a su padre, la experta en derecho asegura que de la misma manera que se le otorgó, al rey le correspondería tomar esa decisión.

María Isabel Ávarez opina también sobre la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre y explica que es algo más simbólico que efectivo jurídicamente puesto que no se puede renunciar a una herencia cuando la herencia no se ha hecho efectiva porque la persona no ha fallecido.

Sobre los cambios que podría haber en la legislación actual sobre el privilegio de la inviolabilidad, la catedrática de Derecho dice que "se está transmitiendo la idea de que una República es democrática y una Monarquía no, y eso es erróneo". Asegura que la figura del rey es democrática en todas las Monarquías. Explica además, porque los actos del rey no están sujetos a responsabilidad.

