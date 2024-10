Castilla-La Mancha denuncia las "formas" del Gobierno sobre el centro de inmigrantes en Ciudad Real: "Era una maniobra para que no nos enterásemos"

El Gobierno dijo el lunes que estudiaba usar el aeropuerto de Ciudad Real como centro de internamiento de inmigrantes donde acogerles de forma temporal, debido a que sus instalaciones están prácticamente en desuso. Por su parte, el gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que la propuesta es ilegal y que la normativa por la que se autorizó la apertura del aeropuerto no lo permite.

El gobierno autonómico denuncia que se enteraron de estos planes por parte de una ONG, no porque el gobierno de España haya tenido a bien compartir esta pretensión con ellos. Además, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha contado que la conversación fue, por parte del ministerio, "ofensiva".

La conversación con la secretaria de Estado fue "desagradable"

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, que habló con la Secretaría de Estado asegura que la conversación, en un inicio, "fue un tanto desagradable", pues no esperaban que en Castilla-La Mancha se hubiesen enterado de esa información, que le llegó de "personas del mundo asociativo y de la cooperación".

"En cuanto me llegaron esos rumores, directamente me puse en contacto con la Secretaría de Estado, le pregunté qué de cierto había en todo eso y el nerviosismo fue inmediato", cuenta García Torijano sobre la charla telefónica que tuvo con Pilar Cancela, secretaria de Estado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una maniobra a espaldas del gobierno de Castilla-La Mancha

Bárbara García Torijano asegura que el primer paso lo dio su administración: "fui yo quien llamé a la secretaria de Estado dando por hecho que no podía ser lo que me estaban contando, pensaba que se estaba desvirtuando mucho la información". Sin embargo, ante la falta de respuestas y el nerviosismo, empezó a darse cuenta de que había mucho de real en esas informaciones.

Por su parte, Pilar Cancela se comprometió con la consejera castellanomanchega a pasarle toda la información por email durante el lunes, pero todavía no ha recibido nada. En definitiva, García Torijano considera que "está claro que era una maniobra que estaban llevando a cabo con la intención de que no nos enterásemos en la región", pues, si no, la conversación habría sido distinta.

Con todo, la consejera lamenta la falta de comunicación entre administraciones temas tan importantes como es la inmigración.

Un modelo que el Gobierno central no ha explicado a Castilla-La Mancha

En el caso concreto del Aeropuerto de Ciudad Real, que es de gestión privada, el rechazo del gobierno de Castilla-La Mancha se debe a que el modelo planteado no trabaja la inclusión de los inmigrantes en la sociedad ni respeta los derechos humanos.

García Torijano defiende que Castilla-La Mancha es una "comunidad de acogida" donde colaboran "desde una posición humanitaria para tratar a los inmigrantes como se merecen", asegura.

Además, se trata de "un modelo que tampoco terminamos de conocer porque esta intención de no dar más datos nos alerta todavía más".

Importa el fondo, pero también las formas de comunicar

El espacio, explica García Torijano, "no es el adecuado", pues ya existe un informe de Fomento donde deja claro cuáles son los usos del Aeropuerto. No importa únicamente el fondo sino también las formas; "las formas en nuestra comunidad autónoma, nuestros territorios, donde los servicios públicos los proporciona Castilla-La Mancha".

En definitiva, la consejera considera que todo el trabajo que se lleve a cabo debe ser "de forma conjunta y consensuada" porque, de no hacerlo, estos atropellos lo único que hace es crear "mucho ruido" y "favorecer a los discursos de odio".