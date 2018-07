Pablo Casado: "No podemos aceptar el acuerdo PSOE-Ciudadanos porque va contra nosotros"

El vicesecreatario de Comunicación del PP, Pablo Casado , lamenta en Más de uno el momento político actual que atraviesa España. Asegura que "por desgracia estamos en una gran incertidumbre y no estamos en una etapa bonita", aunque sí que defiende que sobre la mesa el Partido Popular "tiene la mejor propuesta".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, explica los motivos por los que el PP no puede aceptar el acuerdo PSOE-Ciudadanos. En primer lugar, defiende que la propuesta de su partido es "muy optimista" y por ello se niega a que les consideren la "formación antipática", ya que a su juicio se pueden encontrar "similitudes para llegar a un acuerdo".

Esas coincidencias Casado las ve cercanas en temas como la educación, dónde "tenemos un programa muy parecido al de Ciudadanos" y muy lejanas en otros asuntos como los 'impuestos de sucesiones a la andaluza', una opción que cree que ya ha demostrado su poca eficiencia.

Para Pablo Casado el problema por el que el PP para no llega a pactos con otras formaciones no es Mariano Rajoy, ya que "son los otros partidos los que no quieren llegar a acuerdos con nosotros, como se ha demostrado cuando nos han equiparado con Bildu".

También, valora positivamente la comparecencia de Rita Barberá en la sede del PP valenciano. Reconoce que "después de escucharla, me sentí aliviado" y cree que "explicó bien lo que hay". Además, no ha querido entrar al debate de los motivos por los que la exalcaldesa no le nombró durante la rueda de prensa.

Además, el portavoz del PP destaca "la posición impecable que ha mantenido el Rey en todo este proceso" y reconoce que también el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, "está siendo parcial".