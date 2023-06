El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma en 'Más de uno' que no tiene miedo de debatir con Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno le retara a un un cara a cara semanal de aquí a la celebración de las elecciones generales.

"Los debates no se obligan, se negocian"

Feijóo reconoce que se va a debatir y entiende la estrategia de Sánchez, pero afirma que "no me voy a esconder del señor Sánchez". "Los debates no se obligan, se negocian".