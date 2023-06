Calviño se deshace en elogios hacia Pedro Sánchez y su liderazgo: "Nos representa divinamente"

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirma en Más de uno que Pedro Sánchez es un "hombre de palabra". "Es una persona honesta que hace lo que cree que es mejor en cada momento para nuestro país sin pensar en su interés personal. Y es un hombre de palabra, sí, lo ha ido demostrando a lo largo de este tiempo" asegura Calviño.

"Creo que Sánchez ha hecho un gran esfuerzo para que se mantuviese el gobierno de coalición, y creo que esto ha sido positivo para España porque nos ha dado una estabilidad política que contrasta con los países de nuestro entorno y que es admirada por los países de nuestro entorno. Y eso ha supuesto un gran esfuerzo por su parte, y creo que es un mérito que tiene. Es una persona que lidera el equipo y que tiene una visión muy clara para nuestro país y nos representa divinamente en el entorno internacional. Es un orgullo" asevera.

Hace poco Calviño dijo que la imagen que algunos quieren trasladar de Sánchez no se corresponde con la realidad y Alsina le ha preguntado sobre qué idea cree ella que tienen los españoles de su presidente. "La imagen no es que la tengan los españoles es que yo cada miércoles en el Congreso, y alguna vez lo hemos hablado, he visto cómo se ha trasladado y tratado de transmitir una imagen que no se corresponde con la persona con la que yo llevo trabajando 5 años, la verdad" ha afirmado.

Respecto a la percepción que tienen los españoles sobre Pedro Sánchez, Calviño asegura que no se corresponde con la persona que ella conoce y le ha preguntado a Carlos Alsina si ha tratado a Sánchez de cerca. "Muy poco, muy poco porque se presta poco, a ver si conseguimos que eso cambie" ha asegurado Alsina. Y es que en numerosas ocasiones han invitado al Presidente del Gobierno al programa, pero este ha declinado todas ellas.

Se le ha preguntado a Calviño si el relevo de Sánchez será ella, si se sentiría más cómoda gobernado. "Es una pregunta totalmente descabellada, estoy encantada al lado del presidente Sánchez, me parece que es la persona que este país necesita, ha hecho una gestión extraordinaria estos años. Y el tándem que hacemos Sánchez y yo pues da una idea muy clara de esa política económica muy clara, centrada, equilibrada, responsable que hemos desarrollado y que espero podamos seguir impulsando la próxima legislatura" ha asegurado.