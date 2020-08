González Laya: "Puede que haya muchos contagios porque se hacen muchos test"

Durante su entrevista en Más de uno con Óscar Plaza, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha explicado que el aumento del número de contagios en España se puede deber a que se estén realizando muchos test. Además, habla de los vetos de los países de la Unión Europea y de los comentarios del presidente de México.

González Laya apunta que aunque "no nos podemos sentir satisfechos de que aumenten el número de contagios", "se están descubriendo los casos antes de que se conviertan en un problema sanitario", ya que se están realizando "muchos test", "incluso a los asintomáticos". Asimismo, confirma que es la responsabilidad de cada país identificar cuál es la causa de los nuevos brotes y asegura que en España se debe al ocio nocturno, reuniones familiares y a los temporeros.

Además, la titular de la cartera de Exteriores descarta el cierre de fronteras, ya que cree que sería la solución fácil que no tendría repercusión, si los brotes siguen siendo internos. Y confirma que la Unión Europea no ha actuado con un criterio único a la hora de imponer o no el uso de las mascarillas, mientras que sí que se ha tomado con el tema de la vacuna. "Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo", dice.

Por otro lado, sobre Bielorrusia, González Laya aboga porque se "impulse un diálogo del Gobierno con la sociedad civil" y recuerda que Europa apoya "una expresión democrática libre y justa". Y recuerda que desde Europa hay "un espacio para tomar sanciones contra personas individuales que hayan sido instigadoras de violencia".

Sobre Venezuela, Laya cree que se tienen que celebrar unas elecciones con un "mínimo de garantías democráticas", para que la UE pueda aceptar el resultado. Y evita responder a López Obrador en cuanto a la comparación que hizo de la situación del coronavirus de México y España.

