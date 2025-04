Arancha González Laya sobre los aranceles: "Europa tiene una gran oportunidad si sabemos jugarla"

Junto a la Ministra, hablamos sobre la comparecencia que ha hecho Pedro Sánchez tras su reunión con Xi Jinping.

Desde Más de Uno nos preguntamos si este viaje supone un cambio en la relación entre la Unión Europea y China por la guerra comercial decretada por Trump y si este encuentro estaba aceptado por el resto de los integrantes de la Unión Europea por el hecho de que considera a China como un competidor y rival sistémico.

La ex ministra ante este encuentro nos asegura que sólo ve la visita del presidente del Gobierno dentro de la normalidad de las relaciones entre dos países (China y España), que además cumplen 20 años de relación internacional entre sí. Además menciona que hay otros países de la UE, como Macron en Francia, que quedaron anteriormente con Xi con motivo de una efemérides, donde firmaron una serie de acuerdos.

Asegura que a partir de este año se ha complicado mucho más para la Unión Europea el para estrechar lazos con otras potencias debido al enfrentamiento entre China y Estados Unidos y la guerra en nuestro territorio en Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, ve pertinente que es el momento en el que debemos comenzar a hacer equilibrismos entre estas potencias sin que impliquen crear una dependencia hacia ellas y puedan aprovecharla para controlar nuestras decisiones.

¿Estamos ante un rival sistémico?

Arancha anota que China sí es un rival sistémico, por el hecho de que tiene otros valores en su sistema que son muy distintos a los de la Unión Europea: es autoritario, con pesos y contrapesos limitados y con una concepción de los derechos y libertades muy diferentes. La ministra quiere apuntar que, cuando nosotros definimos de esta manera a China, fue de la mano de Estados Unidos, que también tiene ese tríptico en sus relaciones con China, y que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, hemos podido apreciar una ideología mucho más similar a la de China que a la Unión Europea, lo que nos hace replantearnos si debemos tener un punto de vista diferente.

Comenta que, cuando un país como China representa un 14% del comercio mundial y el 30 % del CO2 del mundo se trata claramente de un país sistémico; y nosotros (la UE) que también lo somos, no podemos no tener una relación funcional con China. Cuenta que debemos cultivarla y ocuparnos de ella, asegurándonos que no nos obliguen a aceptar cosas que nos cuesten más de lo que nos beneficia.

Además, España cuenta con un sector muy importante para nuestra economía, el sector eléctrico, que tiene un vínculo muy difícil de gestionar con el gobierno asiático al proporcionarnos las materias primas necesarias para elaborar las baterías, así que debemos apoyarnos en su desarrollo. Sostiene que para llegar a ese punto es necesario ser muy sofisticado, pero con 27 Estados miembros es algo mucho más complicado de lo que parece.

Sobre Donald Trump

La ministra ante las acciones de Donald Trump de las últimas semanas, considera que es una persona que sobrestima su posición y la solidez de su economía, al igual que está tratando de imponer sus leyes al resto del mundo. Esto es lo que los propios americanos llaman "up breast", que es un exceso de confianza en las capacidades de uno mismo.

Añade que a diferencia de su anterior candidatura, tiene a una serie de gente a su alrededor que no ejercen de peso y contrapeso de lo que pueden ocasionar sus decisiones, y asegura que sus acciones tienen muchos excesos a pesar de ser un país muy endeudado que necesita financiar ese déficit acudiendo a los mercados.

Estados Unidos debe mantener una economía, que consuma en exceso y ahorra en defecto, lo contrario de China. Nos dice que, esto es algo que se puede permitir teniendo el dólar como moneda de reserva en el mundo, pero tiene el limite: el 87% de las importaciones restantes del mundo y su capacidad de aceptar sus leyes.

Garantiza que lo único que ha hecho el presidente de los Estados Unidos ha sido imponer un embargo al comercio entre China y ellos, siendo además el país asiático el primer suministro de productos al mercado estadounidense, suponiendo que estos productos no entren en el país y que así sea el gran perdedor de esta lucha.

Las oportunidades de Europa

La ministra nos cuenta, que si sabemos aprovechar y jugar con esta situación podemos revertirla y hacer que sea un gran momento para Europa. A pesar de ello, y para lograr este objetivo, debemos hacer antes 3 ejercicios para nada simples:

Una gran inversión en seguridad y defensa, dado que la OTAN se encuentra en manos del presidente de los Estados Unidos

dado que la OTAN se encuentra en manos del presidente de los Estados Unidos Bajar el riesgo de las relaciones con Estados Unidos y China comerciando con otras zonas del mundo . Menciona que ya tienen varios acuerdos en construcción como con la India, Malasia, Emiratos...

. Menciona que ya tienen varios acuerdos en construcción como con la India, Malasia, Emiratos... Profundizar su mercado interior, donde realmente está la llave de nuestro éxito.