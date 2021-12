Antonio Garamendi: "Mientras que el planteamiento de flexibilidad no esté aclarado nosotros no podemos dar el visto bueno"

Antonio Garamendi asegura que no se siente presionado "por nadie" para pactar la reforma laboral. "Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo de Gobierno. Es decir, es muy legítimo que un Gobierno tenga sus socios y su acuerdo, pero a mi eso no me presiona. Otra cosa es que Europa efectivamente ha arcado una serie de temas y nosotros en toda negociación vamos a estar y si vemos que puede ser razonable lo que puede salir de esa negociación para las empresas, pues diremos que adelante. Siempre nos gustaría más, como yo creo que a todo el mundo, pero si pensamos que no es razonable y que no es bueno para el país y la economía del país pues tendremos que decir que no" afirma Garamendi.

La posición de la CEOE sobre la aprobación de la reforma laboral

Respecto a que si de la reunión de hoy saldrá la posición de la CEOE respecto de la aprobación de la reforma laboral, Garamendi asegura que como nos han planteado que hay que estar sentados como cuando íbamos al colegio todos los días y a todas horas por la mañana, nosotros desde luego nuestra gente va a ir a la mesa porque sino el titular va a ser aún peor diciendo que nos hemos levantado de la mesa. De la mesa no nos vamos a levantar. Las posiciones, lógicamente como siempre, es el rito.Y parece que a veces el rito dicta que hasta última hora no sale el sí o el no. Y en este caso pues mantendremos el rito. Pero bueno, a mi lo que me interesa sobre todo hoy es que me digan las empresas cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que piensan que es más importante... Y lo más importante es que se mantenga esa adaptabilidad, esa flexibilidad que marcó en su momento la reforma laboral y que fue capaz de crear tres millones de empleos. Si quieren tocar algo tóquenlo pero no toquen el centro de esa reforma y que realmente yo creo que va a ser fundamental"

La CEOE celebra hoy el Comité Ejecutivo extraordinario para analizar cómo va la negociación de la reforma laboral

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha convocado este miércoles una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para analizar el estado de las negociaciones sobre la reforma laboral, han confirmado fuentes de la patronal. La reunión producirá a apenas dos semanas de que expire el plazo que el Gobierno comprometió con Bruselas para tener lista y publicada en el Boletín Oficial del Estado la reforma del mercado laboral.

En las últimas semanas Gobierno, sindicatos y empresarios han intensificado las negociaciones, que pasaron de una reunión semanal a dos o a tres por semana, y que ahora podrían producirse todos los días si las agendas de las partes lo permiten.