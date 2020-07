El alcalde de Vegas del Genil, sobre el rebrote de coronavirus: "Se van a hacer tantos PCR como gente se acerque"

El alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín, asegura en Más de uno que, por el momento, solo son 6 personas las contagiadas en el velatorio de una chica de 17 años. Aunque no saben "cuántos vecinos pudieron quitarse la mascarilla" por lo que van a hacer test masivos.

Asimismo, considera que "el sentido común debe imperar", por lo que pide a aquellos vecinos que no acudieron al velatorio y que no tengan un riesgo real porque no tuvieron un contacto directo con el foco que no acudan a hacerse el test PCR, ya que pueden contagiarse en la propia cola. "El que no haya estado y no tenga nada que ver que siga con su vida", dice.

Aunque insiste en que es la Junta de Andalucía la que va a proporcionar los test PCR y confirma que se harán tantos como haga falta.