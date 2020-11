Alcalde de León: "Los violentos causan un perjuicio muy grave a la ciudadanía en un momento en el que nos jugamos tanto"

José Antonio Díez ,alcalde de León, ha explicado en Más de uno que los disturbios en la noche de ayer en la capital leonesa, que se produjeron frente a la catedral, no obedecen a una coordinación según los datos policiales. Se trata de un grupo muy heterogéneo tanto en edad (hay un menor detenido) como en la filiación "hay de extrema derecha, radicales, delincuentes habituales...".

Estos disturbios "causan un perjuicio muy grave a la ciudadanía en un momento en que nos jugamos tanto: principalmente la salud", afirma Díez, que confirma que en León no ha habido casos de saqueos como en otras ciudades como Logroño o Barcelona.

Detalla que los violentos no superaban las 80 personas pero que "no hay que despreciarlos" e insiste en que "estaremos alerta" para que no se vuelvan a producir porque la prioridad es preservar la seguridad de los ciudadanos.

Señala que la reacción de los ciudadanos ha sido de "absoluta repulsa" hacia estas acciones y muchos de ellos las recriminaron desde los balcones. "Estos radicales entienden que cuanto peor mejor y se escudan en estos actos vandálicos que no ayudan a nadie", concluye.