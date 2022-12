Alberto Chicote, sobre el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3: "Nos va a sorprender"

En 'Más de uno' hablamos con Alberto Chicote antes de las Campanadas en Antena 3. Un año más, Chicote formará pareja televisiva con Cristina Pedroche para decir adiós a 2022 y dar la bienvenida a 2023.

"Lo importante es que lo pasemos muy bien todos los pendientes del reloj de la Puerta del Sol. Será como siempre una noche mágica, nos vamos a esforzar para que lo sea para todos los que nos acompañes. Se van pasando los días a una velocidad de vértigo, es que ya es mañana", ha contado Chicote.

Además, Chicote ha hablado sobre el esperado vestido de Cristina Pedroche: "Yo voy más o menos como todos los años, en plan elegantón con esmoquin puro, como me encuentro cómodo. Lo que no sabemos es lo que se va a poner Cristina. Preocupado no estoy, pero seguro que nos va a sorprender", ha comentado.

Por último, ha recordado el año de la pandemia y lo que le impactó ese momento en la Puerta del Sol: "Fue uno de esos momentos, no para el momento, sino para no olvidar".