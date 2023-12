Alberto Chicote desvela todo lo que sabe del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

Por octavo año consecutivo, Alberto Chicote y Cristina Pedroche presentarán juntos las Campanadas en 'Antena3'. En 'Más de uno' el chef desvela todo lo que sabe acerca del vestido que llevará su compañera, uno de los secretos mejor guardados de cada 31 de diciembre.

"Llevo repitiendo 10 años que no tengo nunca ni idea", confiesa, "es tan confidencial que ni si quiera yo lo sé". Sin embargo, explica que solamente le hace una pregunta a Pedroche acerca del tema: si la tiene que ayudar o no, porque muchas veces por el vestido o los tacones necesita que el chef le eche una mano para subir el escalón o colocarse.

En esta ocasión, la periodista le ha confesado que se puede "mover bastante bien". Además, Chicote confirma que él hace su propia porra sobre el look de su compañera. "Este año he apostado por el verde porque ayer dijo ella que era un color que no se había puesto nunca", declara.