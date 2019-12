Agustín Ruiz Robledo: "La sentencia del Tribunal Europeo no afecta al juicio principal del procés"

Ruiz Robledo destaca que la sentencia del TJUE "no afecta" al juicio principal del procés y explica que no hay posibilidad de que prospere la petición de revisar todo el juicio, ya que había quedado visto para sentencia el 12 de junio y la proclamación de los electos fue el día 13 de junio, por lo que todavía no era eurodiputado. "No hay motivo para abrir la fase oral del juicio", confirma.

Pero sí que recalca que "el ruido mediático está trastocando lo que dice la sentencia". Según explica, el Estado español no ha violado ningún derecho, simplemente "había un problema jurídico muy técnico", por el que se decía que "un candidato electo, para que ser considerado diputado necesita jurar la Constitución" y por primera vez en la Historia, el "TJUE ha considerado que no debe regir esta norma para las elecciones al Parlamento Europeo". Así que, lo que ha habido es un conflicto entre el derecho europeo y español y por eso el Supremo consultó a la Justicia europea.

Asimismo, el catedrático confirma durante su entrevista en Más de uno que Oriol Junqueras sí es diputado, por lo que lleva la correspondiente inmunidad, aunque la Fiscalía va a pedir que sea suspendido inmediatamente porque ya hay una condena en firme. También aclara que "la inmunidad está pensada para evitar que se altere la composición de la Cámara" y en este caso, el Supremo no lo está intentando

Sobre Carles Puigdemont, Ruiz Robledo comenta que "una vez que el Parlamento Europeo conceda el suplicatorio va a ser más mucho más difícil para la justicia belga denegar la euroorden".