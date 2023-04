La emoción de nuestra oyente Begoña al hablar con David de Jorge: "Tengo mi pena y tú me haces reír"

En la segunda parte de 'Más de uno' ha llegado el turno de Robin Food. Nuestro David de Jorge ha compartido su receta para hacer en casa una impresionante fideuá de costilla y sepia. Una vez terminada y casi al final de la sección, ha recibido una llamada de lo más emocionante.

Begoña, una oyente del programa, ha llamado desde una residencia de personas mayores, Las Hermanitas de los Desamparados, y confiesa que se encuentra "llorando todo el día" porque recientemente ha fallecido su marido. Por eso, quería agradecerle a David de Jorge su sección de los viernes porque le hace "reír".

"Me hace reír y me alegra las mañanas que está él", afirma. "En Las Hermanitas de los Desamparados estamos muy bien cuidados, pero tengo mi pena y estoy deseando que llegue vuestro día y que entres tú en antena. Todos los días oigo Onda Cero, pero los días que entras tú me alegras el rato, me río yo sola y digo ¡pero qué chico más mayo y estupendo!".

Por eso, pide a Carlos Alsina que "no se le ocurra" quitar "jamás" a David de Jorge del programa: "Ay, David, cariño. Un beso muy grande de mi parte a ti y a todos, sois un encanto. ¡Qué alegría tengo! Sigue con ese ánimo y dando esa alegría a la gente".