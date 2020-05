El dilema: ¿Debemos ayudar a los hijos con las asignaturas o es mejor dejarlos a su suerte?

Sergio del Molino y Edu Galán hacen una vez más de brújula moral de los oyentes de Más de uno, esta vez, relacionadas con los deberes.

Una oyente se pregunta si debemos ayudar a los hijos con las asignaturas y que ya en septiembre se pongan las pilas o es mejor dejarlos a su suerte. Edu Galán considera que "debe seguir ayudando", porque eso "lleva dentro una enseñanza muy española: debes ayudar para que la gente te deba algo". Mientras que Sergio del Molino cree que los niños deben asumir su responsabilidad y es mejor dejarlos a su libre albedrío.

Asimismo reciben otra consulta relacionada con los deberes, un padre plantea qué debe hacer cuando su hijo le pide ayuda con las matemáticas, pero él no sabe hacerlo de la misma manera que le han enseñado en el colegio. Edu se muestra a favor del método Begoña "discutes, chillas, gritas y luego sucumbes". Porque el niño tiene que aprender que "las cosas no solo se pueden hacer de una forma". Y Sergio dice que deja que lo haga solo, que lo busque en Google.

Por otro lado, Sergio del Molino recomienda el libro 'La escuela no es un parque de atracciones', de Gregorio Luri.