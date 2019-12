El dilema: ¿Debemos ser sinceros con nuestros familiares en Nochevieja?

Sergio del Molino y Edu Galán responden a las dudas existenciales de nuestros oyentes y además, como novedad, esta vez plantean las suyas propias. Por ejemplo, Edu reflexiona sobre la sinceridad con los familiares y Sergio si debe incluir a su hijo en sus maldades navideñas o dejar de hacerlas por respeto a él.

CON SERGIO DEL MOLINO Y EDU GALÁN

Un oyente se pregunta si se debe atender a los reporteros callejeros tan pesados como Edu Galán. Consulta qué criterio hay que usar para saber si debemos pararnos o no, a lo que Sergio del Molino asegura "huid cuando venga con el micro verde".

Además, este lunes son los propios consejeros los que plantean sus propios dilemas, cosas que les han pasado a ellos. O sea: Los 'dilemeros', 'dilemados'.

Sergio del Molino reconoce que tiene una tradición navideña con su hermano de alterar las cestas de uvas que prepara su madre y suelen poner alguna más para confundir a sus familiares. Pero explica que a su hijo no le gusta nada, por lo que se pregunta si deben dejar de hacerlo o no, a lo que Edu le recomienda que es mejor que lo recluten en su maldad.

Por otro lado, Edu consulta si en estas fechas se debe ser sincero con los familiares, como por ejemplo, decirle a su suegra que no le gusta que sorba la sopa.