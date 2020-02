El dilema: Si se le ve a alguien la ropa interior, ¿debemos avisarle o nos callamos?

Sergio del Molino y Edu Galán responden al dilema de la semana de Más de uno , esta vez, relacionado con la ropa interior y alguna situación incómoda que puede generar.

CON SERGIO DEL MOLINO Y EDU GALÁN

Una oyente nos plantea la siguiente cuestión: "¿Si estás en algún sitio cerrado, en el caso de que se le vea la ropa interior a alguien, se lo tienes que decir verbalmente o con una señal de los ojos o la mano vale?". Edu Galán sostiene que es mejor hacer señales "pero nunca con la cara, siempre con las manos" para que no se pueda malinterpretar. Por el contrario, Sergio apunta que "no hay que decir nada" y pide que si alguna vez le ocurre a él, que le dejen tranquilo.

Además, otra oyente pregunta si "cuando vas por la calle y no tienes un pañuelo y te estornudas en la mano, después qué haces? ¿te secas en el pantalón?

Por otro lado, a raíz del mensaje de otra oyente, continúan hablando de si es correcto que dentro de la familia se digan las verdades. Edu sigue manteniendo que es mejor que "las verdades se digan solo dentro de la familia".