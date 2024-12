El dilema que se le plantea a Jorge Freire

"Soy Nieves, de Alicante. Tengo un familiar con el que no me hablo. Es mi cuñado, el marido de mi hermana. Lo que hizo fue muy grave: nos estafó con las criptomonedas. Él decía que no fue su intención y que le tomaron el pelo, pero nunca nos ha quedado claro qué pasó. Pero lo cierto es que no hemos recuperado los 6.000 euros que le prestamos. ¿Debo invitarlo a la cena de Navidad?"