El dilema que se le plantea a Jorge Freire

El tiempo no para, y los padres que un día te dieron la vida y eran jóvenes, cada vez son más ancianos y no se pueden valer por sí mismos, así que es necesario echarles una mano. Nuestro oyente lleva un tiempo sin hablarse con su madre y no sabe qué hacer ¿Qué es más importante, el futuro que te has querido construir o el pasado que llama a tu puerta cuando has estado huyendo de él?