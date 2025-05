El dilema que se le plantea a Jorge Freire

La amistad se define cómo "Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato", pero a veces este vínculo te obliga a hacer cosas que realmente no quieres hacer, cómo le pasa a uno de nuestros oyentes, que nos plantea lo siguiente: "Una amiga hace una cerveza artesana que no me gusta nada, sabe fatal, pero me siento en la obligación de comprarle una caja cada vez que la veo. ¿Qué hago?"