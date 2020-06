Crónicas agustinas: 'The art of the deal', el libro que desvela la verdad sobre Melania Trump

Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, nos habla en Más de uno de 'The art of the deal: The Untold Story of Melania Trump' , el libro que publica la periodista de The Washington Post, Mary Jordan, en el que se desvela quién es la verdadera Melania Trump.

Agustín Alcalá nos habla en Más de uno del último libro de la periodista de The Washington Post, Mary Jordan, titulado 'The art of the deal: The Untold Story of Melania Trump'. En él se desvela que la primera dama no es ese ser tan inocente que todo el mundo piensa y que, desde luego, no necesita que nadie la salve.

Según nos adelanta nuestro corresponsal en Estados Unidos, "no quiere que nadie la libere de nada", por lo que descarta el hashtag que se popularizó en Twitter de #FreeMelania y asegura que "coincide en muchas cosas con su marido, Donald Trump".

Asimismo, apunta que "resulta que Melania Trump, es una mujer calculadora con la que es mejor no cruzarse en el camino". Y también comenta que tiene una mala relación con Ivanka Trump, a la que llama "la princesa" y esta a la primera dama, "el retrato".