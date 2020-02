Las demandas de las cooperativas agrícolas para tratar de colocar el producto al mejor precio posible: "El sector se muere"

En Más de uno hablamos con José Martínez Portero, presidente de la cooperativa Unica Group de Almería. "Somos unos 3.000 agricultores y tenemos cooperativas también en Murcia, Cádiz, Córdoba o Almería, donde tenemos el fuerte de los invernaderos. En cada cooperativa hay un consejo rector; desde Unica les damos las directrices, que a su vez nos dan los clientes, y desde allí cada consejo rector convence a los agricultores".

José también habla de las manifestaciones que copan la actualidad en nuestro país: "Por orden, diría que tenemos una descompensación entre productores y cadenas. Tendríamos que unificar la oferta; otro problema es el coladero que viene de Marruecos. No se respetan los cupos, entra todo lo que se produce y cuando quieren; no hay control en la frontera".

El presidente de Unica considera que el modelo está en riesgo e insiste en que cada año los márgenes "son más estrechos", además de comentar el impacto del SMI: "Pagarle a un trabajador 900 o 1.000 euros no me preocupa, pero si vendo un tomate a estos precios no tengo supervivencia ninguna y me voy a morir".

