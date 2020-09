Canciones con historia: 'I am the Walrus', el tema más absurdo de Los Beatles

Sara Iturbide nos cuenta en Canciones con historia de Más de uno cómo se le ocurrió a John Lennon el tema de Los Beatles, 'I am the Walrus'.

Esta vez nos vamos a Reino Unido, con una de las grandes bandas inglesas por antonomasia. Es la primera vez que hablamos de ella aquí pero no será la última, te lo aseguro, porque sus álbumes están llenos de historias y anécdotas. Te hablo, como no podía ser de otra manera, de 'Los Beatles'.

'I am the Walrus', 'yo soy la morsa'. Este tema, que entra en el género de rock psicodélico, fue lanzado como cara B del sencillo 'Hello, Goodbye', y en el álbum de la película que protagonizaron ellos mismos: 'Magical Mystery Tou'.

John Lennon fue el que escribió la canción. Y lo hizo después de que un estudiante le contara en una carta que en el instituto les hacían diseccionar, analizar e interpretar las letras de sus canciones. A Lennon le pareció tan divertido que decidió escribir la canción más absurda que se le pudiera ocurrir, por si se les ocurría analizarla también. Y para ello se inspiró en las alucinaciones que tuvo después de drogarse dos veces con LSD y en un poema de Lewis Carrol, del libro 'Alicia a través del espejo', llamado 'La morsa y el carpintero'.

Si te paras a escuchar la canción, verás como efectivamente , esta canción este llena de frases sin sentido, confusas. Como la que dice "Sentado en un copo de maiz, esperando a que llegue la camioneta" o el estribillo, que dice: "Soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo, soy la morsa".