¿Cómo "van al baño" los astronautas?

Después de días en el espacio, los astronautas de la nave Apollo XI como cualquier persona empiezan a notar que tienen que hacer sus necesidades pero ¿cómo lo hacen?.

Uno de nuestros expertos nos relata que cuando llevan el traje puesto es más difícil y llevan un tubito y se ponen un condón dentro del traje. Tienen a su disposición condones de tres tamaños diferentes, nos ha contado entre risas.

Cuando no llevan el traje no hay problema ya que pueden hacerlo hacia el espacio protegidos con una válvula, todo esto hablando de orinar ya que lo complicado es defecar porque los astronautas al no tener gravedad sienten que no cae y no pueden hacer fuerzas.

Todos nos habíamos preguntado estas curiosas cuestiones pues al fin las hemos resuelto.

