Rayas, mantarrayas y tiburones, unos animales mágicos: con la capacidad de predecir tsunamis

Para finalizar el programa de este jueves de Más de uno hemos entrevistado a Charles Sarria, biólogo marino especializado en tiburones y rayas. Sarria nos ha explicado las diferencias entre rayas, mantas y mantarrayas. Ha denunciado el impacto que tiene el cambio climático y la mano del ser humano en estas especies. Y para finalizar ha hablado de un órgano denominado ampollas de Lorenzini con el que pueden detectar los impulsos de los campos electromagnéticos, con lo que son capaces de detectar los movimientos de sus presas e incluso los terremotos submarinos o tsunamis de manera preventiva.