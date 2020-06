Aparici en Órbita: La Paradoja de los Gemelos

Además, Alberto Aparici abre su consultorio de Más de uno, 'Aparici te lo dici', donde responde a las dudas de los oyentes sobre física.

Un oyente pregunta que si una nave va a la velocidad de la luz y enciende las luces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que no puede pasar, ya que no hay ningún nave que pueda ir a la velocidad de la luz. "No se puede acelerar algo hasta la velocidad de la luz, porque necesitas una cantidad de energía infinita", dice.

Asimismo, resuelve otra duda, ¿cuánto tiempo pasa para un astronauta dentro de una nave, si en la Tierra serían 20 años?