CON ÁNGEL ANTONIO HERRERA

La Generación Beat: 'Aullido', un poemario escrito desde la locura

Ángel Antonio Herrera utiliza el tráiler de la película 'On the road', inspirada en la novela homónima de Jack Kerouac, como pretexto para hablar de la Generación Beat, una revolución contracultural aupada en los años 50 por un grupo de escritores y poetas. De esta generación forman parte Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Diane di Prima, etc. El libro más famoso de Ginsberg es 'Aullido', un poemario que inspiró a sus compañeros escritores, a artistas y a músicos como Bob Dylan o Patti Smith.