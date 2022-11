PROGRAMA COMPLETO

La rosa de los vientos 06/11/2022

Programa completo de La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Se cumplen 100 años del hallazgo de la tumba de Tutankamon; en 'Materia reservada' hablamos de la nueva arma de guerra: los drones; en 'La carpeta secreta', conocemos al periodista que luchó contra los nazis; en 'La edad de la mentira' nos preguntamos si Elon Musk es un nuevo dios o un villano; y en 'El callejón', hablamos de Bardo, la falsa crónica de unas cuantas verdades. En 'Si no me crees, compruébalo', conocemos las inquietantes consecuencias de no dormir bien.

