Fernando Rueda: 'Muchas de las cosas que vemos en las películas sobre espías cumplen con la realidad'

pepedelpopulacho: Cree usted que se podrá hacer algún dia justicia con las niñas de alcasser?

-Siento dar esta respuesta descorazonadora, pero creo que el tema nunca será resuelto. La única posibilidad es que alguno de los implicados en su lecho de muerte descargue su conciencia y lo cuente. Hipótesis complicada, pero que se produjo recientemente en el caso de uno de los espías implicados en la muerte del presidente kennedy.

Juan Pedro: Buenas tardes.Un dia dijo: "alguien protegió o mato a los asesinos de Alcasser. Alguien lo suficientemente poderoso o mafioso. Nunca les conoceremos."Yo pienso que si los conocemos. Tanto lo políticos corruptos que andaban por ahí metidos, como los que encubrieron el caso, y hasta alguno que otro de los asesinos.

-Mis sospechas pueden estar próximas a las tuyas, pero no hay datos para llegar más allá. Lo siento.

Fernando: ¿Cuál pudo ser el verdadero trasfondo y el móvil real de los crímenes de las tres niñas de Alcácer?

-A la primera parte ya he contestado. El móvil sin duda era el sexual, aunque me temo que una sexualidad bastante perversa.

Vicente Ortiz: Hola Fernando, ¿no sientes a veces cierta envidia aventuresca de los personajes de los que nos hablas en LRV?Saludos.

-Envidia no he sentido nunca. Lo que ocurre es que con frecuencia hablo con cierta pasión sobre ellos porque muchos son gente con vidas apasionantes que deseo contar en La Rosa de los Vientos o en mis libros, como el actual “Espías y traidores”. Llevo 25 años tratando con espías y considero que hasta los más malos tienen un trabajo muy interesante para la opinión pública. Y lo demuestra el hecho de que ya llevo 9 libros sobre espías y sigo vendiendo tan bien como con “La Casa”, el primero de ellos.

Merche: Fernando, hablando de embajadas nunca hablan de la embajada española en guinea ecuatorial, porque ya hay corrupción total; por qué no investigan esas cosas, hablo por el conocimiento de causa.gracias.

-Los periodistas de investigación sacamos a la luz denuncias porque alguien que las conoce nos pone sobre la pista. Muchas veces las corruptelas no llegan a la opinión pública porque quien sabe de ellas no se atreve a ponerse en contacto con periodistas, que muchas veces somos los únicos que podemos divulgarlas. Te animo a que lo hagas.

José Fernández: HOLA:Te escuché el viernes en el programa de RNE Espacio en Blanco y comentaste de pasada que el espia de la II Guerra Mundial "Garbo" tiene una historia oscura. Me gustaria saber algo de ello.Gracias.

-Con todo lujo de detalles lo cuento en mi nuevo libro “Espías y traidores”, pero te adelanto algo. La historia oscura más destacada es que siendo Pujol un gran agente doble, si el servicio secreto nazi hubiera tenido una mínima calidad, nunca le habrían enviado a Inglaterra, dado que el español no hablaba inglés. ¿Cómo va a conseguir fuentes en Gran Bretaña un tipo que no habla su idioma? Y así cuento en el libro unas cuantas.



Rodrigo: ¿Los espías españoles son tan buenos como los de otros países?

-Como agentes, los espías del CNI no tienen nada que envidiar a los de cualquier otro país. Otra cosa es su número, los medios técnicos y cosas así. En los tres últimos años el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha menguado y eso se debe notar en la forma de afrontar las grandes amenazas, que ahora son el terrorismo islamista, los problemas económicos de España y las amenazas procedentes de Internet.

Jolucahe: ¿Se subastara algún día en Christie's la gabardina que tan misteriosamente te ha ocultado en LRV de misteriosos intentos de asesinato?, Un abrazo, ;)

-Jajaja…Una buena idea. Por mí, con la crisis que tenemos, lo haría ya, pero me temo que el único museo actual sobre el tema en España, que está en la sede del CNI, no lo consideraría un material serio.

Jorge Ginés: Me pregunto, y me gustaría saber tu opinión, si los servicios secretos nacionales espían ocasionalmente en beneficio de grandes empresas nacionales (públicas o privadas). Muchas gracias.

-El CNI realiza un buen trabajo desde hace años apoyando a las empresas nacionales en su trabajo en el extranjero. Lo que pasa es que ahí no está claro hasta dónde pueden llegar. Yo creo que además de aportarles seguridad, evitar que empresas de otros países les ganen contratos internacionales con juego sucio…Deberían apoyarles desde el primer momento, porque en estos momentos conseguir contratos internacionales es un tema de interés nacional.

Eva María: Quiero saber ¿CUANDO VAS A ESCRIBIR OTRA NOVELA?????? que ya sabes que yo disfruté mucho con la última que escribiste.

-Gracias amiga, disfruté un montón escribiendo las aventuras de los Langares en “La voz del pasado”. Ahora mismo estoy con la segunda novela, que empecé hace un par de años y a la que he dedicado mucho tiempo. Espero no tardar en terminarla y someterla a vuestro juicio. Yo, de momento, me lo estoy pasando bomba escribiendo. Ah, “bomba” con comillas.

Nacho: Enhorabuena, por los oyentes que tiene tu sección en la rosa de los vientos, y por tu nuevo libro. Mi pregunta es: ¿Como consiguio ponerse en contacto con Mikel Lejarza? ¿O fue el, el que se puso en contacto con usted?

-Yo me puse en contacto con él hace muchos años, pero si Mikel no hubiera querido nunca nos habríamos conocido. Lo que pasa es que después de 25 años he aprendido a distinguir a las buenas personas de las malas en el mundo del espionaje. Y Mikel es una de ellas. Estoy encantado de haberle conocido. [Escucha aquí la entrevista con Mikel Lejarza, El Lobo]

Josep M. Fernández: Una valoración sobre el individuo que se ha hecho pasar por representante de Gas Natural firmando un acuerdo multimillonario con las autoridades ucranianas. Me sorprende el escaso eco mediático de algo tan grave en mi opinión.

-Si yo fuera el director del CNI, le contrataría inmediatamente. Alguien con esa capacidad de mentir creo que sería un espía perfecto. Lo que pasa es que los grandes timos como ese son difíciles de sostener por una persona sola.

Mónica: Te gustaría ser espía?

-No, porque yo lo que siempre he querido ser es periodista y escritor. Además, carezco de las cualidades que necesita un agente secreto. Creo que mi trabajo como periodista de investigación, profesor de Universidad y escritor representa lo que yo quiero hacer: sacar a la luz lo que alguien trata de ocultar; enseñar a los jóvenes la profesión de periodista; y contar con amplitud y seriedad cómo funciona el mundo.

Juan: ¿qué te parece esta noticia? Es del Washington Post.The Pentagon will send hundreds of additional spies overseas as part of an ambitious plan to assemble an espionage network that rivals the CIA in size, U.S. officials said.The project is aimed at transforming the Defense Intelligence Agency, which has been dominated for the past decade by the demands of two wars, into a spy service focused on emerging threats and more closely aligned with the CIA and elite military commando units.

-Estados Unidos también está recortando sus gastos, incluidos los del Ministerio de Defensa, pero a lo que no renuncia es a tener espías en todas las partes del mundo. Nadie tiene tantas agencias de espionaje y tantos espías distribuidos en el mundo como ellos. Además, unos compiten con otros y muchas veces cumpliendo las mismas misiones. En España no nos podemos permitir ese tipo de coincidencia, pero Estados Unidos sí. Es el espionaje al estilo de los ricos.



Marta: Se sabe algo de cuáles serán los objetivos del CNI para el próximo año, en qué andarán nuestros espías patrios durante el 2013?. Un saludo Fernando

-Es el Gobierno el que antes de concluir el año debe marcar por escrito a la dirección del CNI las prioridades de su actuación, aunque variarán poco de las establecidas hace menos de un año por el gobierno Rajoy: ataques a la economía española, terrorismo cibernético e islamista.

Miguel: al dia de hoy,mas o menos en cuantos se puede estimar el numero de altos generales del ejercito ruso que son colaboradores de la CIA? cuando el año pasado un alto general murio en turquia supuestamente de vacaciones..fue por traicion? pòr que estas noticias no salen a la luz?que se pueden decir del svr ruso? se abla mucxo del fsb pero es servicio interior ruso, pero el svr? que actividad puede estar teniendo en españa?es para rusia españa un pais importante a tener en cuanta?

-No tengo ni idea de cuantos agentes dobles tiene la CIA en el ejército ruso, pero los casos históricos sobre su actuación –apasionantes- los cuento con detalle en “Espías y traidores”. El caso del espía ruso muerto en Turquía lo contamos en La Rosa, pero tienes razón cuando dices que los propios espías tratan de ocultar estas noticias, es su forma de ser, cuanto menos se sepa mejor. El espionaje ruso en España es muy activo y peligroso. Nuestros agentes operativos tienen que dedicar muchos de sus esfuerzos a ese tema.

Iván: quien llevo a cabo el 11M

-Fue un atentado del terrorismo islamista. Eso muestran las pruebas. Otra cosa es que la policía y el CNI la “cagaran” con su pésima actuación.

Javier: Hola Fernando, tu sección es lo que más me gusta del programa. Nunca te he oído comentar nada sobre el servicio secreto del Vaticano, y por lo que creo es bastante bueno. ¿Alguna bibliografía recomendad por dónde empezar?

-Mete en Internet Eric Frattini y lee sus libros. Nadie como él conoce ese complicado mundo.

Fran: Buenas Fernando, y sobre todo enhorabuena por tu último trabajo. Soy un seguidor tuyo desde hace ya tiempo en la Rosa de los Vientos. Mi pregunta es la siguiente ¿Existe mayor control sobre los agentes de la propia agencia hoy en día o era más grande en décadas anteriores más convulsas? ¿Como se dan cuenta las agencias de la existencia de "topos" dentro de ellas?

-Nunca el control ha sido tan grande como ahora. Los servicios de inteligencia gastan mucho tiempo y esfuerzos en controlar a sus propios espías. Dicho lo cual, una de las conclusiones de “Espías y traidores” es que los servicios de contrainteligencia no habrían descubierto a sus dobles agentes si no hubiera sido porque otros agentes dobles los delataban. Es decir, que el gran peligro de un topo es otro topo del otro bando.

Juan Pedro: ¿Cómo de avanzados respecto a otros países va España en espionaje informático? ¿Tenemos defensa?

-En los últimos años el CNI ha hecho un esfuerzo tremendo. La mayor parte del mérito se debe a Alberto Saiz, el que fuera director hasta hace un par de años. El actual, Félix Sanz, ha continuado la labor. Evidentemente, se puede hacer mucho más.

Martín: Hola buenas primero quiero felicitarte no solo por el libro si no también por el programa cada sábado lo espero con ansia, mi pregunta es (seguro que la habrás contestado muchas veces) la siguiente cuanto hay de mito y cuanto de verdad en el espionaje? La CIA mato a Kennedy? Hay un bourne de verdad? Y cuanto de cierto tiene la película juego de espías? Desde ya muchas gracias y espero escuchar o ver las respuestas Pd: q paso con carmín rojo q no pude escuchar lo que le paso después del tiroteo?

-Las mejores novelas son aquellas que parecen que están basadas en la realidad. Incluso James Bond tuvo sus orígenes en espías auténticos, aunque luego la ficción se impuso. En los servicios de inteligencia hay de todo: analistas, oficiales de inteligencia y agentes operativos. Muchas de las cosas que vemos en las películas cumplen con la realidad, aunque un espía sabe desde que entra a trabajar en un servicio, que su principal cualidad debe ser la discreción. Aquello de ni guapo, ni feo, ni alto, ni bajo…un tipo normal.

José Antonio: ¿Por qué los servicios secretos no han hecho nada para evitar la corrupción política, empresarial, sindical y bancaria?Si una de sus misiones es evitar la "involución" ¿cómo han permitidola involución de la democracia en partitocracia?¿A quién sirven? o mejor aún ¿alguna vez han servido para algo que no sea colocar a familiares y amigos?¿Cómo les afecta la crisis? ¿o solo se despiden trabajadores en el sector privado?¿Podrían servir a España dimitiendo todos en bloque y asignando sus sueldos a los comedores de Cáritas?Lo que el exgobernador del banco de España ha hecho en estos últimosaños ¿no es delito de alta traición? ¿qué sabe de esto el CNI?Señor Rueda, Don Fernando, el título de su libro "Espías y traidores",es la mejor definición que he oído sobre el CNI.

-El CNI investiga lo que le pide el Gobierno, pero también cualquier otro asunto que ocurra en España, aunque se limite a incluirlo en su archivo. Saber, lo saben todo, o al menos lo intentan. Otra cosa es que nos enteremos de lo que hacen. “Espías y traidores” define a los 25 agentes dobles que he investigado y que creo que están entre los mejores de la historia. Eso sí, todos son espías, pero no todos son traidores.

DESPEDIDA. Como siempre es un placer haber contestado a la mayor parte de vuestras preguntas desde esta casa de la radio que es Onda Cero. Hago aquí un punto y seguido, pues el sábado volveré con La Rosa de los Vientos, que como sabéis ha cosechado en el último EGM la mayor audiencia de su historia. “Espías y traidores”, mi nuevo libro, ha despertado mi pasión porque meterte en la vida de 25 agentes dobles para contar sus éxitos y miserias, y descubrir por qué jugaron con un bando y con el enemigo, me parece una aventura interesante. Gracias por todo y seguimos en contacto en la radio, en twitter o en Facebook.