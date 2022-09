El semen es el conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el aparato reproductor masculino y su función principal es, en principio, facilitar la llegada de los espermatozoides al óvulo, fecundarlo y así lograr el embarazo.

Sin embargo, hay muchos aspectos de esta sustancia que desconocemos. Estas son algunas de las curiosidades más llamativas:

Curiosidades sobre el semen

Se produce más cantidad de espermatozoides en invierno.

Dependiendo de lo que coma el individuo tiene distinto olor y sabor.

Puede levantar el ánimo.

No todo el esperma que se eyacula es reciente.

Pasados 5 minutos se convierte en líquido.

Aporta vitaminas, minerales y es bajo en calorías .

Dependiendo de la ropa interior que se use, se mejora la cantidad y la calidad del mismo.

Qué hay de cierto

Un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que el uso de ropa interior holgada puede mejorar la cantidad y calidad de los espermatozoides así como las hormonas que lo controlan. De hecho, es mucho mejor no llevar ropa interior en verano porque así se evita el recalentamiento.

Investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Israel, han concluido que los espermatozoides en invierno son más veloces y también tienen más calidad, no tienen anormalidades. A partir de la llegada de la primavera, la calidad va disminuyendo constantemente.

Por otro lado, la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha investigado que dependiendo de la alimentación que tenga cada individuo, la cantidad de agua que bebe al día y el ejercicio que haga, esto tiene un efecto directo sobre la densidad, la cantidad, el olor y el sabor del semen.

El promedio de una porción de semen contiene vitamina C, B12, minerales como el calcio o el potasio y no engorda: solo aporta 20 calorías. Pero, por supuesto, cada uno es libre de probarlo o no.

Asimismo, según múltiples estudios, el líquido preseminal puede venir con sorpresas. Un 17% y un 41% de los hombres estudiados en estas investigaciones tenían líquido preseminal debido a una eyaculación anterior. Por eso, el método de 'la marcha atrás' no es del todo fiable y más de una mujer se ha quedado embarazada.

Otra investigación realizada entre parejas que usaban preservativo y otras que no, reveló que las mujeres que no usaban preservativos en sus relaciones reportaban niveles más altos de felicidad. Los investigadores piensan que esto tiene que ver con ciertas hormonas que tiene el semen y que pueden alterar el estado de ánimo. Pero no debemos olvidar que mantener relaciones sexuales sin protección puede conllevar ETS o embarazos no deseados.

Por último, fuera de la vagina la esperanza de vida del semen es muy corta. Dependiendo de la humedad y la temperatura este puede durar solo unos minutos. Los espermatozoides sobreviven solo durante el tiempo que tarda en secarse el líquido preseminal.