Supervivientes del cáncer se embarcan en una aventura hacia el Círculo Polar Ártico

Silvia Casasola presenta la historia de un grupo de cinco mujeres españolas supervivientes del cáncer de mama que el próximo 10 de septiembre se embarcan en el Reto Pelayo Vida, una aventura sin igual hacia el Círculo Polar Ártico.

El reto consiste en alcanzar el mítico paralelo 66 norte del Círculo Polar Ártico, pero el gran objetivo reside en conseguir mayor financiación para la investigación y en concienciar sobre la importancia de una detección precoz de esta enfermedad que tanto sufrimiento acarrea.

La madrileña Natalia Cano y la pamplonica Lourdes Arana, dos de las cinco mujeres seleccionadas para materializar el Reto Pelayo Vida, han contado su historia en 'La rosa de los vintos'.

Supervivientes del cáncer

Lourdes Arana ha sido la primera en contar su relato. Ya hace diecinueve años que superó la enfermedad, pero su impacto es imborrable en la historia de su vida.

"Cuando me dijeron que tenía cáncer entre en shock porque jamás habría pensado que eso me pudiera pasar a mí", reconocía la entrenadora deportiva que siempre había sido adepta a la vida saludable. En su familia no había antecedentes, pero ella hubo de afrontar el desafío que supone la enfermedad. "Aunque había gente que me apoyaba sentía mucha soledad porque al final estaba yo sola contra mi cuerpo", confesaba.

Por su parte Natalia Cano, sanitaria de profesión, ha incidido en la importancia de la "auto-exploración para una detección precoz", pues parte del éxito a la hora de superar la enfermedad reside en el momento de su detección.

Ambas explicaban que quieren convertirse en el referente de otras mujeres que atraviesan situaciones similares a las vividas por ellas. "Queremos demostrar que después del cáncer hay vida", concluían.

El Reto Pelayo Vida

El Reto Pelayo Vida es una iniciativa a través de la caul, cada año, cinco mujeres supervivientes de cáncer lideradas por grandes personajes del panorama científico y deportivo del país llevan a cabo un gran reto localizado en alguno de los lugares más recónditos del planeta.

El próximo 10 de septiembre las madrileñas Ana Álvaro y Natalia Cano, la navarra Lourdes Arana, la valenciana Ana Fresno y la malagueña Susana Ruiz afrontarán el desafío de este año: alcanzar el Círculo Polar Ártico en barco.